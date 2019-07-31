Жирар подписал новый контракт с «Колорадо» сроком на 7 лет
«Колорадо Эвеланш» объявил о продлении контракта с защитником Самуэлем Жираром сроком на семь лет.
«Самуэль был одним из наших лучших защитников с тех пор, как присоединился к «Эвеланш». Он выходит в важные минуты и является тем, на кого рассчитывают наши тренеры, ставя Жирара против первых двух звеньев соперников.
Он исключительно хорошо катается и владеет шайбой. Мы понимали, что важно подписать с ним долгосрочный контракт. Рады объявить о продлении соглашения», — приводит слова генерального директора команды Джо Сакика официальный сайт клуба.
21-летний Жирар появлялся во всех 82 играх «Колорадо Эвеланш» в прошедшем сезоне, став вторым защитником в команде по результативности. Он забросил 4 шайбы и отдал 23 результативные передачи.
- 31 июля 2019
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