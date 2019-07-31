Кристенсен: если бы для Панарина важнее был спорт, он перешёл бы в «Колорадо»

Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эрик Кристенсен прокомментировал решение российского форварда Артемия Панарина пополнить стан «рейнджеров» вместо перехода в «Колорадо Эвеланш».
Панарин теперь круче Кучерова и Овечкина? Может, и не круче, но вы посмотрите, сколько он получает. На два миллиона больше обоих. В «Колорадо» мог получать ещё на миллион больше? И если бы для него главными были спортивные задачи, то он выбрал бы этот вариант.
У «Колорадо» уже сейчас классная команда, а с Панариным они были бы одним из главных фаворитов на Западе. Но Артемий решил жить в Нью-Йорке и его можно понять. Да и там он будет стопроцентно главной звездой команды, а в «Колорадо» всё-таки есть Натан Маккиннон», — приводит слова Кристенсена «Спорт Бизнес Online».
- 31 июля 2019
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