Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кристенсен: если бы для Панарина важнее был спорт, он перешёл бы в «Колорадо»

Кристенсен: если бы для Панарина важнее был спорт, он перешёл бы в «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эрик Кристенсен прокомментировал решение российского форварда Артемия Панарина пополнить стан «рейнджеров» вместо перехода в «Колорадо Эвеланш».

Панарин теперь круче Кучерова и Овечкина? Может, и не круче, но вы посмотрите, сколько он получает. На два миллиона больше обоих. В «Колорадо» мог получать ещё на миллион больше? И если бы для него главными были спортивные задачи, то он выбрал бы этот вариант.

У «Колорадо» уже сейчас классная команда, а с Панариным они были бы одним из главных фаворитов на Западе. Но Артемий решил жить в Нью-Йорке и его можно понять. Да и там он будет стопроцентно главной звездой команды, а в «Колорадо» всё-таки есть Натан Маккиннон», — приводит слова Кристенсена «Спорт Бизнес Online».

Кейн — о контракте Панарина на $ 81,5 млн: Артемий стоит даже больше
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент