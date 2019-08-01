Кравец — о победе в игре с «Магниткой»: взяли реванш у очень сильного соперника

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу в контрольной игре с магнитогорским «Металлургом» (4:3).
«Я хотел бы выделить всю команду. Во-первых, ребята добились победы, первой на летних сборах, а она придает много положительных эмоций. Во-вторых, соперник против нас играл очень сильный, достойный, и взять реванш за первый матч у нас получилось. И добавлю про третью нашу шайбу при реализации большинства, её забросили словно для хоккейных учебников.
Мы работали по намеченной программе. Ребята старались, трудились на тренировках с энтузиазмом, проявили рвение. И хотя в двух товарищеских матчах с «Магниткой» хоккеисты выходили на лёд, будучи под большой физической нагрузкой, получаемой на сборах, я остался доволен их действиями и ледовой подготовкой в целом.
Мы вылетаем в Москву и продолжим тренировки в Подольске 4, 5 и 6 августа. С 7 августа нам предстоит второй зарубежный сбор в Финляндии, где мы проведем ещё четыре контрольных матча», — цитирует Кравеца официальный сайт подмосковного клуба.
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