Овечкин рассказал, кого считал кумиром в молодости

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о всероссийском юношеском турнире «Кубок Александра Овечкина», который пройдёт в Московской области с 11 по 17 августа.



«Конечно, я считаю, что у каждого известного спортсмена должен быть свой турнир. Спасибо всем, кто участвовал в турнире, и всем, кто сделал так, чтобы он жил. Думаю, что у каждого известного человека есть свои кумиры, которые хотят поучаствовать в этом Кубке. Когда я был ребёнком, нас и звали, мы принимали в этом участие. Была настоящая война между командами, но всё было круто и замечательно. Родители были довольны, а дети — счастливы. Так что я думаю, что это пойдёт только на пользу.



Какие у меня были кумиры? Конечно, Валерий Каменский. А из ветеранов мне больше всего нравится Александр Мальцев. Из остальных хоккеистов — Сергей Фёдоров и Марио Лемье. Хотел быть на них похожим. Когда ты выходишь на лёд и играешь против них, понимаешь, что ты чего-то достиг, ты стоишь рядом с ними. Мне удалось сыграть в одной команде с Сергеем Фёдоровым. Это была мечта, и она осуществилась», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли? Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.