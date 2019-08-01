Ниеми: жду поездку на Дальний Восток, будет интересно проделать путь

Новичок финского «Йокерита» Антти Ниеми рассказал, почему решил переехать в КХЛ.



«Команда начала так рано работать на льду, а уже в конце этой неделе мы сыграем первый матч. Нужно привыкнуть к этому, вообще всё хорошо, я рад, что стал игроком «Йокерита». Последние годы думал о возвращении, у меня не было так много игровой практики в НХЛ, поэтому считаю это решение правильным. Всё случилось очень быстро, не хотел тянуть с подписанием контракта до 1 июля. Как видите, я уже в деле и готовлюсь к сезону.



Мне понадобится время, чтобы ко всему привыкнуть, но пока всё нравится. «Йокерит» — очень профессиональная организация. Конечно, хоккей здесь другой. Тем не менее, достаточно мастеровитых ребят, и темп матчей будет иным. Очень интересно посмотреть на всё это.



Поездку на Дальний Восток конечно жду, будет интересно проделать весь этот путь, посетить Китай», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



Ниеми: полгода назад не поверил бы, что буду ждать контракта в КХЛ