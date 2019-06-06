Ниеми: полгода назад не поверил бы, что буду ждать контракта в КХЛ

Финский вратарь Антти Ниеми прокомментировал заключение контракта с «Йокеритом».

«В последнем матче за „Монреаль“ мне аплодировали стоя. Это было впервые в моей карьере. И это было здорово. В тот момент никогда не поверил бы, что через полгода буду ждать контракта в КХЛ.

Знаю ли я, сколько занимает перелёт из Финляндии во Владивосток? Это так много? Действительно, выглядит так, что это довольно долго. Ну, будет интересно посмотреть, что там за город и какой хоккей. Но сам по себе полёт выглядит не очень привлекательно», — цитирует Ниеми Iltalehti.

35-летний Ниеми последние два сезона выступал за «Монреаль Канадиенс». Голкипер в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 принял участие в 17 матчах, одержав восемь побед при коэффициенте надёжности 3,78 и 88,7% отражённых бросков.