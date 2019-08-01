Каллен стал тренером по развитию игроков «Питтсбурга»

Недавно завершивший карьеру Мэтт Каллен перешёл на работу в отдел хоккейных операций «Питтсбург Пингвинз», информирует официальный сайт американской команды. 42-летний Каллен стал тренером по развитию игроков клуба.
В минувшем сезоне ветеран вернулся в состав «пингвинов» и провёл 71 матч, отметившись семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6».
«Анахайм Дакс» выбрал форварда на драфте НХЛ—1996 во втором раунде под 35-м номером. Всего в НХЛ провёл 1516 матчей, забил 266 голов и отдал 465 результативных передач. Ранее хоккеист защищал цвета «Анахайм Дакс», «Флориды Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз», «Оттавы Сенаторз», «Миннесоты Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз».
Каллен является трёхкратным победителем Кубка Стэнли. В 2006 году он стал триумфатором в составе «Каролины», а в 2016 и 2017 годах побеждал в составе «Питтсбурга».
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