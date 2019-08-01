«Калгари» отправил Стоуна на драфт отказов с целью выкупа контракта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» отправил на драфт отказов защитника Майка Стоуна, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Сообщается, что канадский клуб намерен выкупить контракт своего хоккеиста. Напомним, контракт Стоуна с годовой зарплатой $ 3,5 млн будет действовать ещё один сезон.



29-летний канадский защитник в прошедшем регулярном чемпионате провёл только 14 матчей из-за обнаруженного тромба. Стоуну удалось отметиться пятью результативными передачами при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 16 минут за матч.



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