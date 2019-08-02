Николишин: переход Андригетто — самое интересное, что произошло на рынке в КХЛ

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин поделился мнением о главном переходе межсезонья в КХЛ.
«Переход Андригетто — самое интересное, что произошло на рынке КХЛ нынешним летом. Парень играл достаточно неплохо в «Колорадо», пробивался в первые звенья, но выбрал дальнейший путь для продолжения карьеры в России. Посмотрим, как он себя сможет здесь зарекомендовать. Что касается клуба, проделавшего наиболее серьёзную работу в межсезонье, то я бы назвал «Магнитку», — сказал Николишин в эфире программы «Континентальный вечер».
В прошедшем сезоне нападающий выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Колорадо Эвеланш». В регулярном чемпионате Андригетто провёл 64 матча, записав на свой счёт 17 (7+10) баллов при показателе полезности «+10» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за матч. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести встречах, не отметившись очками.
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