Петерссон: тренировки в «Динамо» тяжёлые, но я выполняю весь объём работы

Нападающий «Динамо» Андре Петерссон поделился мнением о подготовке к новому сезону, который станет для него первым в составе столичного клуба.
«Я рад оказаться в «Динамо». Это новый вызов. Возраст позволяет мне развиваться дальше. Надеюсь, в этой команде мне удастся выйти на новый, более высокий уровень.
Я уже давно играю в КХЛ, с удовольствием вспоминаю время, проведённое в составе «Сочи». Мне всегда удавалось радовать болельщиков высокой результативностью. Я не намерен снижать планку, всегда предъявляю к себе высокие требования. Сейчас все мои мысли заняты «Динамо». Я твердо намерен и здесь показывать результативный хоккей. Хочу помочь команде побеждать как можно чаще.
После того как закончился контракт с «Барысом», у меня было много вариантов для продолжения карьеры. В итоге выбрал «Динамо», в том числе по той причине, что команда базируется в Москве. Люблю этот большой город, мне идеально подходит ритм жизни российской столицы.
Тренировки в «Динамо» достаточно тяжёлые, они сильно отличаются от нагрузок, с которыми сталкивался раньше. В то же время, как профессионал, полностью выполняю тот объём, который предлагают нам наставники. Верю, что эта работа поможет нам хорошо выступить в сезоне», — сказал Петерссон в интервью клубному телевидению.
- 2 августа 2019
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