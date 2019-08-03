Васильев: хочу закрепиться в «Динамо» и побороться за Кубок Гагарина

Новичок московского «Динамо» Антон Васильев рассказал, что рад был вернуться в стан своей родной команды.
«Приятно вернуться в родной клуб? Да, конечно. Очень был рад, когда поступило предложение. Приехал с положительными эмоциями. Цель — закрепиться в составе и провести как можно больше матчей на льду. И, конечно, побороться за Кубок Гагарина.
Как даются тренировочные нагрузки? На самом деле, мы готовы к любым тренировкам — не первый год такие нагрузки получаем. Думаю, мы находимся практически в своей кондиции и отлично себя чувствуем.
В Петербурге люди вежливее, чем в Москве? Да, в Питере в этом плане вообще сказка. Люди очень доброжелательные, незнакомцы могут протянуть руку помощи и подсказать что-то. В этом плане петербуржцы обходительные», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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