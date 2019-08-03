Хартли: Андригетто в сборной Швейцарии, в Сочи мы его вряд ли увидим

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги поражения от «Локомотива» (1:3) на Sochi Hockey Open.



«Хорошая игра, у нас много новых игроков, новая команда, новый сезон. Что-то мы отрабатывали индивидуально, что-то по тактике. Не всё получилось, в целом это одна из обычных предсезонных игр.



Я проходил через то же самое, что и Крэйг, который тоже имеет большой опыт в НХЛ. Главное – что мы встречаемся, наслаждаемся стилями игры, общаемся.



Андригетто пока в сборной Швейцарии, как только он вернётся, мы его увидим. В Санкт-Петербурге он точно сыграет, а в Сочи скорее всего нет. Всё зависит от того, когда мы будем возвращаться в Москву», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open