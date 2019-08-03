Яремчук: тактика «Авангарда» и «Локомотива» схожа в некоторых местах

Нападающий «Авангарда» Александр Яремчук поделился мнением о матче с «Локомотивом» (1:3) на турнире Sochi Hockey Open.



«Я считаю, что игра получилась интересной. Первый матч межсезонья, попробовали какие-то сочетания, идёт ротация состава. Ничего страшного в итоговом результате нет. В третьем периоде поборолись, нормальная игра получилась.



Особого задания не было. Я играл в одном звене с ребятами, которые недавно пришли в команду. Им пока тяжело, сейчас нужно осваиваться на новом месте, привыкать к тактическим изменениям. Некоторые моменты необходимо исправить, всё нормально будет.



Тренер «Локомотива» приехал из Северной Америки, тактика двух команд чем-то схожа в некоторых местах. Неудивительно, что «железнодорожники» с первых минут пошли вперёд и постарались задавить нас.



Форма интересная, что-то необычное. В принципе, когда как не в межсезонье пробовать что-то новое, экспериментировать с этим», — сказал Яремчук в интервью клубному телевидению.

«Авангард» представил игровую форму на межсезонье