Хартли: Широков и Емелин сыграют в следующем матче, Войнов пока не тренируется

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с олимпийской сборной России (4:3) рассказал, когда в состав вернутся защитник Алексей Емелин и форвард Сергей Широков, рассказал о состоянии защитника Вячеслава Войнова и восхитился игрой форварда Василия Подколзина.



«Широков и Емелин будут играть в следующем матче, никаких травм у них нет. Мы просто ротируем игроков, они опытные, находятся в отличной форме, знают нашу систему, а мы хотим проверить молодых и новичков. В августе нельзя выиграть Кубок Гагарина, поэтому мы спокойно готовимся. Мы даже пятёрки сейчас выпускаем по порядку, даём всем одинаковое время, это обычный рабочий процесс.



Войнов травмирован, но нет необходимости спешить. Он работает по индивидуальной программе, катается очень легко. С его историей травм мы не торопимся и очень аккуратно подходим к его форме. Ещё не знаем, когда он будет играть, пока он не тренируется с командой.



Андригетто возвращается из сборной Швейцарии сегодня, возможно, он и сыграет на турнире.



Подколзин очень впечатляет, может контролировать шайбу, провести её через всю площадку», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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