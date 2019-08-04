Кожевников: порадовала олимпийская сборная, часть этих ребят сыграет на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу олимпийской сборной России со счётом 4:3 в матче с омским «Авангардом» на предсезонном турнире в Сочи
«Для кого-то исход этого матча, может, и оказался неожиданным, но, на мой взгляд, всё объяснимо и логично. Меня победа сборной ничуть не удивила. Федерация хоккея России объявила о подготовке к Олимпиаде-2022, и состав второй сборной будет обкатываться. К тому же не надо забывать, что часть этих ребят будет играть на молодёжном чемпионате мира, поэтому их начали обкатывать начиная с престижного турнира в Сочи. Порадовала молодёжь. Парни с ходу заиграли против взрослых игроков «Авангарда», многие из которых с опытом игры не только в КХЛ, но и НХЛ», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 4 августа 2019
-
21:42
-
21:12
-
20:59
-
20:36
-
19:57
-
19:41
-
18:52
-
18:06
-
17:57
-
17:25
-
16:54
-
16:27
-
16:21
-
16:17
-
15:55
-
15:47
-
15:45
-
15:17
-
14:27
-
13:56
-
13:32
-
12:57
-
12:11
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
10:23
-
09:57
-
09:21
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:59
-
07:39
- 3 августа 2019
-
23:53