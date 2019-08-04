Кожевников: порадовала олимпийская сборная, часть этих ребят сыграет на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу олимпийской сборной России со счётом 4:3 в матче с омским «Авангардом» на предсезонном турнире в Сочи



«Для кого-то исход этого матча, может, и оказался неожиданным, но, на мой взгляд, всё объяснимо и логично. Меня победа сборной ничуть не удивила. Федерация хоккея России объявила о подготовке к Олимпиаде-2022, и состав второй сборной будет обкатываться. К тому же не надо забывать, что часть этих ребят будет играть на молодёжном чемпионате мира, поэтому их начали обкатывать начиная с престижного турнира в Сочи. Порадовала молодёжь. Парни с ходу заиграли против взрослых игроков «Авангарда», многие из которых с опытом игры не только в КХЛ, но и НХЛ», — сказал Кожевников «Чемпионату».

По пути Капризова и Зернова. Кто из молодых пробьётся в сборную России? В составе олимпийской сборной на турнир в Сочи точно есть игроки, которые выстрелят в новом сезоне.