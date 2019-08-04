Кулик: большинство у «Спартака» совсем не клеилось, будем с этим разбираться

Защитник «Спартака» Евгений Кулик поделился мнением о матче с «Маунтфилдом» (2:1 Б).
«Трудно сказать, почему «Спартаку» удалось так резко прибавить в третьем периоде. Может, соперник подсел. Они, конечно, два периода здорово бегали. Тяжело было за ними угнаться. Слава богу, выравняли игру.
Большинство у нас сегодня совсем не клеилось, хотя мы его уже начали отрабатывать. Не пошло, будем с этим разбираться. В принципе старались выполнять требования тренеров, но многое не получалось. Первая игра в таком составе. В дальнейшем будет лучше. Согласен, что третий период получился неплохим. Смогли выравнять игру и уже сопернику не уступали.
Гол? Проигрывали 0:1, надо было спасать матч. Увидел, что можно поддержать атаку, Денис Кокарев нашёл меня хорошим пасом. Я не раздумывая бросил и попал. Вот и всё. В меньшинстве я, наверное, погорячился. Эмоции захлестнули. Предсезонные игры, сумбур в голове, поэтому такие нелепости и происходят.
Спасибо Гудачеку, тащил нас всю игру. Он и на буллитах хорошо сыграл, да и все ребята постарались», — цитирует Кулика официальный сайт красно-белых.
- 4 августа 2019
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