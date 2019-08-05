«Торпедо» обменяло Кэйлофа в минское «Динамо» на Хаудена

«Торпедо» и минское «Динамо» совершили обмен, сообщает официальный сайт белорусского клуба. Нижегородская команда получила права на нападающего Куинтона Хаудена, а «зубрам» перешли права на форварда Эндрю Кэйлофа. «Торпедо» уже подписало контракт с Хауденом.
27-летний Хауден защищал цвета минчан на протяжении двух лет. В прошлом сезоне 27-летний канадец провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-10» и 24 минутах штрафного времени.
Кэйлоф дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. 28-летний канадский форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, забросив 22 шайбы и отдав 19 голевых передач при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету североамериканца две результативные передачи в семи матчах. До этого Кэйлоф на протяжении четырёх лет выступал в шведской лиге.
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