Денисенко: слежу за «Флоридой», у них теперь мощная вратарская линия

Нападающий олимпийской сборной России Григорий Денисенко подвёл итоги матча с «Локомотивом» (4:1) и рассказал, что следит за «Флоридой Пантерз», которой принадлежат на него права в КХЛ.
«Тяжёлая игра, тем более тяжело играть против своих ребят, тяжело показать все свои возможности. Раньше против «Локомотива» не играл, только в двусторонках. Ощущения необычные.
В прошлые розыгрыши большинства больше разыгрывали, мало бросали. Сейчас решили через верх сыграть, даже бросок не получился, но шайба зашла.
Браташ особо ничего перед игрой не говорил, не рассказывал, что хочет нас показать тренеру «Локомотива». Взаимодействуем хорошо, организация неплохая. Думаю, хорошая команда у нас бы получилась в КХЛ.
«Флорида» очень хорошо укрепила вратарскую линию Бобровским, может быть, и лучшая сейчас в НХЛ будет. Слежу за командой», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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