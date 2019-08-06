Ратти: легионеры, поливающие Россию, ничего не показали в КХЛ, вот и жалуются

Нападающий «Локомотива» Тай Ратти прокомментировал многочисленные высказывания североамериканских игроков с критикой в адрес России в эфире подкаста Пола Биссонетта и Райана Уитни.
«Ребята, которые поливают Россию в подкасте Spittin’ Chicklets, ничего не показали в КХЛ, плохо играли, и, понятно, не нравились своим клубам. Вот они и жалуются. Уверен, что это в них говорит обида. Если кто-то жалуется, значит, у них тут ничего не получилось. Но ты не услышишь ничего плохого о России от Найджела Доуса или других иностранцев, кто преуспел в КХЛ. Я звонил Максу Тальбо, и он говорил только хорошее. Мне нравится город и страна, не понимаю, почему кто-то говорит такое о вас.
Конечно, интересно, есть ли что-то правдивое в их рассказах. Буду подмечать всякие интересные вещи, уверен, тут многое отличается от НХЛ, но я к этому готов. Я ничего не ждал, ехал в Россию с мыслями, что буду здесь счастлив, что здесь у меня будет хорошая команда, и пока всё здорово.
Заметил, что русские не любят правила вождения. В Ярославле все паркуются, где хотят, поворачивают, где хотят. Везде свои правила, потихоньку привыкаю к этому. Могу представить, что вы о канадцах скажете, что мы скучные. Мы очень прямолинейные, всегда живём по правилам. Здесь я уже видел такое, чего не встретишь дома. Например, дикий и опасный стиль вождения. Но раз в России так ездят, я ничего не имею против. Когда приедем в Ярославль, клуб даст мне машину, буду водить сам», — сказал Ратти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 6 августа 2019
-
12:09
-
11:50
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:28
-
08:06
- 5 августа 2019
-
23:39
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:40
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:00
-
21:32
-
21:07
-
20:55
-
20:37
-
20:27
-
19:52
-
19:15
-
18:53
-
18:52
-
18:34
-
18:08