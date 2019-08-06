Ратти: легионеры, поливающие Россию, ничего не показали в КХЛ, вот и жалуются

Нападающий «Локомотива» Тай Ратти прокомментировал многочисленные высказывания североамериканских игроков с критикой в адрес России в эфире подкаста Пола Биссонетта и Райана Уитни.

«Ребята, которые поливают Россию в подкасте Spittin’ Chicklets, ничего не показали в КХЛ, плохо играли, и, понятно, не нравились своим клубам. Вот они и жалуются. Уверен, что это в них говорит обида. Если кто-то жалуется, значит, у них тут ничего не получилось. Но ты не услышишь ничего плохого о России от Найджела Доуса или других иностранцев, кто преуспел в КХЛ. Я звонил Максу Тальбо, и он говорил только хорошее. Мне нравится город и страна, не понимаю, почему кто-то говорит такое о вас.

Конечно, интересно, есть ли что-то правдивое в их рассказах. Буду подмечать всякие интересные вещи, уверен, тут многое отличается от НХЛ, но я к этому готов. Я ничего не ждал, ехал в Россию с мыслями, что буду здесь счастлив, что здесь у меня будет хорошая команда, и пока всё здорово.

Заметил, что русские не любят правила вождения. В Ярославле все паркуются, где хотят, поворачивают, где хотят. Везде свои правила, потихоньку привыкаю к этому. Могу представить, что вы о канадцах скажете, что мы скучные. Мы очень прямолинейные, всегда живём по правилам. Здесь я уже видел такое, чего не встретишь дома. Например, дикий и опасный стиль вождения. Но раз в России так ездят, я ничего не имею против. Когда приедем в Ярославль, клуб даст мне машину, буду водить сам», — сказал Ратти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Тальбо: Магнитогорск – самое сраное место в мире. Ночью там гулять не захочется