Мактавиш: мне не так уж интересно, как играл «Локомотив» при Квартальнове

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, как знакомился с командой и что думает о сравнительной молодости состава.

«Сколько матчей видел из прошлого сезона? Если честно, ни одного. Но мне приходилось бывать на играх «Локомотива» раньше. Последние года три я каждый сентябрь-октябрь приезжал в Россию на несколько недель, чтобы найти в КХЛ свободных агентов для «Эдмонтона».

Не особо знаю, как играл «Локомотив» при Квартальнове, и мне не так уж это интересно. Важнее, как мы будем играть в новом сезоне. Отличия неизбежно будут, потому что помимо тренерского штаба заметно обновился и подбор игроков.

Молодость важна, но всегда хочется видеть баланс между опытом и молодостью, и я вижу этот баланс в «Локомотиве». Уверен, что мы будем давать хорошее игровое время молодым хоккеистам, чтобы они продолжали развиваться. Тем более я уже вижу, что ярославская молодёжь уверена в себе и может играть на уровне КХЛ. Это наше преимущество, таким мало кто в лиге может похвастать. Признаюсь, не ожидал, что эти молодые парни с первых дней покажут мне такую страсть к игре, рабочую этику, уровень профессионализма. К ним сложно не проникнуться симпатией», — цитируют Мактавиша РИА «Новости».