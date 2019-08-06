Ратти: на Тарасенко метод Хичкока работал, чем злее он был, тем лучше играл

Нападающий «Локомотива» Тай Ратти поделился впечатлениями от игры в «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз» под руководством Кена Хичкока.

«У Хичкока есть свои принципы, которым он не изменяет. У него давно устоявшийся стиль работы, который приносил ему успех в прошлом. Это надо у него спросить, нравился ему или нет. Друзьями мы не были, если ты об этом. Общаться с ним тяжело, он хочет, чтобы всё было так, как он хочет, и сразу же. У него свои методы, иногда он может быть злым, просто он такой человек.

Думаю, всё, что о нём говорят, — это правда. Он очень холодный, всегда говорит обо всём напрямик. Он будет орать на игроков, и неважно, Макдэвид это или молодой парень из АХЛ. Орал и на Коннора, и на Драйзайтля. Вообще, я ценю это качество в тренерах, когда для всех игроков одни стандарты. Это мне в нём нравится. Даже лучший игрок мира может сделать ошибку. Например, обрез — какой-то тренер может закрыть на это глаза, а Хичкок обязательно выскажет Макдэвиду, что в следующий раз надо сыграть иначе. Хичкок заставляет игроков нести ответственность за то, что они делают.

Думаю, это вообще его главная фишка – злить игроков, выводить их из себя. Он хочет, чтобы его игроки были злыми, считает, что так они лучше играют. Такая у него философия. С некоторыми командами эта философия работает. Люди по-разному реагируют на агрессию, в ком-то она находит отклик, в ком-то нет. Со мной это тоже работало до определённой степени, да. Я хотел произвести впечатление, хорошо играть. Но когда на тебя постоянно орут, это начинает раздражать. Да, это отстой, но ты понимаешь, что что-то делаешь неправильно и надо делать лучше.

Наверное, его злость бесит игроков, но я видел, что этот метод может творить чудеса, что он может раскрывать игроков с лучшей стороны. Тарасенко мог дико злиться на Хичкока и потрясающе играть. Тарасенко – из тех, на ком этот метод работал, чем злее становился Влади, тем лучше он играл», — сказал Ратти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.