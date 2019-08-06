Секач: обрядов посвящения в ЦСКА пока не было, живу в гостинице

Нападающий ЦСКА Иржи Секач поделился впечатлениями о первой игре за новую команду. Форвард отметился победным голом в игре с «Адмиралом» (3:1).



«Я в ЦСКА всего три недели, для меня пока всё новое. С одноклубниками, конечно, уже познакомился, но нужно ещё привыкать к партнёрам по звену. В сезоне всё станет лучше.



Победная шайба поможет влиться в коллектив. Счастлив, что смог забить, напряжение немного уменьшилось. Это была первая игра сезона, поэтому понятно, что было немного тяжеловато. Предсезонные игры всегда такие.

Никаких обрядов посвящения пока что не было, но, думаю, это ещё впереди.



У меня до сих пор нет квартиры, пока что живу в гостинице. Жду свободного времени, чтобы обустроиться в Москве и перевезти сюда мою семью», — передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА победил «Адмирал» в товарищеской игре, Секач отметился голом