К. Марченко: было бы хорошим решением, если бы олимпийская сборная играла в КХЛ

Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Марченко поделился эмоциями после поражения от ХК «Сочи» (1:2 ОТ) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.



«Два сильных соперника, можно сказать, играли за первое место. Надо было побеждать, реализации не хватило. Играть три дня подряд тяжело, но так на многих турнирах бывает, мы к этому готовились. Все парни отдали все силы, завтра отдохнём, и новый бой.



Нацеливаемся на победу над рижским «Динамо», но соперника ещё не оценивали, видео не смотрели. Завтра-послезавтра разберём команду и будем делать выводы.



Это было бы хорошее решение, если бы олимпийская сборная выступала в КХЛ. Все молодые ребята, все хотят играть и играть много. В клубах не всегда получается проявить себя, играть много. Тут всем доверяют, мы стараемся держать уровень, играть с командами КХЛ на одном уровне», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Сочи» обыграл сборную России, у клуба три победы в трёх матчах