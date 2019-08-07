«Спартак» назвал состав на заключительный матч Кубка Маунтфилд

«Спартак» определился с составом на контрольный матч турнира «Кубок Маунтфилд» со «Слованом», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 7 августа, начало встречи — в 13:00 мск.



«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Никишин — Рылов, Фёдоров — Ганзл — Даугавиньш;

Кутейкин— Педан, Талалуев — Столяров — Кокарев;

Гончаров — Кулик, Карсумс — Аркалов — Никонцев;

Кутузов — Тришин, Лещенко — Шабловский — Цыплаков.



Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия).



После возвращения в Москву красно-белые продолжат тренировки на арене в Парке Легенд и 18 августа проведут контрольный матч с московским «Динамо». Затем в расписании команды значится участие в традиционном Кубке мэра Москвы, где сыграют «Динамо» (Москва), ЦСКА и «Витязь» (22-25 августа). Заключительный контрольный матч межсезонья команда Олега Знарка проведёт 28 августа с «Адмиралом».

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