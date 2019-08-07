Мактавиш — о матче со СКА: хороший урок для нас, играли против голодной команды

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвёл итоги матча со СКА (0:4), который состоялся на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.



«Тяжёлый матч для большинства, пропустили два гола в меньшинстве. Сегодня играли против хорошей голодной команды, которая нас переиграла. Хороший урок для нас.



Для нашего штаба это были первые четыре игры, мы выявили много полезного, поняли, над чем рабоать. Нам предстоит ещё много работы. Надо найти взаимопонимание в команде», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Армейцы» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Евгения Кетова, реализовавшего численное преимущество. Во втором игровом отрезке хоккеисты трижды поразили ворота «железнодорожников» — результативные броски на свой счёт записали Владимир Ткачёв, Александр Барабанов и Максим Карпов.