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Кудашов: ноль очков Кагарлицкого? Всё нормально, человек поменял команду

Кудашов: ноль очков Кагарлицкого? Всё нормально, человек поменял команду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о матче с «Локомотивом» (4:0) на турнире Sochi Hockey Open.

«Сегодня игра была получше, не пропустили, все четыре звена забили, сыграли на ноль. В третьем периоде просили выполнять конкретные моменты, получилось. Не беспокоит ли, что у Кагарлицкого ноль очков? Всё нормально, человек поменял команду, поменял партнёров. Моменты у него появились уже. Пока Плотников капитан, дальше посмотрим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Армейцы» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Евгения Кетова, реализовавшего численное преимущество. Во втором игровом отрезке хоккеисты трижды поразили ворота «железнодорожников» — результативные броски на свой счёт записали Владимир Ткачёв, Александр Барабанов и Максим Карпов.

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