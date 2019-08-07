«Барыс» разгромил «Ак Барс» на турнире в Казахстане, забросив шесть шайб
«Барыс» встречался с «Ак Барсом» в матче Кубка президента Республики Казахстан. Игра прошла в Нур-Султане и закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
В первом периоде подопечные Андрея Скабелки трижды поразили ворота соперника стараниями Никиты Михайлиса, Кирилла Панюкова и Адама Хелуки, отличившегося в большинстве, на что гости ответили точным броском Мэтта Фрэттина в формате «5 на 4». Во втором игровом отрезке клуб из Нур-Султана ещё три раза огорчил болельщиков «Ак Барса» — заброшенными шайбами отметились Дастин Бойд, Даррен Диц и Батырлан Муратов. В третьем периоде команды не сумели отметиться результативными бросками.
Завтра, 8 августа, «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком», а «Ак Барс» — с «Салаватом Юлаевым».
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Кубок президента Республики Казахстан
07 августа 2019, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
6 : 1
3:1, 3:0, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Михайлис (Бойд) – 06:39 (5x5), 1:1 – Фрэттин (Азеведу, Ожиганов) – 10:35 (5x4), 2:1 – Панюков (Найт, Петухов) – 15:32 (5x5), 3:1 – Хелука (Диц, Найт) – 17:24 (5x4), 4:1 – Бойд (Блэкер, Найт) – 27:15 (5x5), 5:1 – Диц (Пакаринен, Найт) – 30:14 (5x5), 6:1 – Муратов (Сагадеев) – 36:47 (5x5)
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