«Барыс» разгромил «Ак Барс» на турнире в Казахстане, забросив шесть шайб

«Барыс» встречался с «Ак Барсом» в матче Кубка президента Республики Казахстан. Игра прошла в Нур-Султане и закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.



В первом периоде подопечные Андрея Скабелки трижды поразили ворота соперника стараниями Никиты Михайлиса, Кирилла Панюкова и Адама Хелуки, отличившегося в большинстве, на что гости ответили точным броском Мэтта Фрэттина в формате «5 на 4». Во втором игровом отрезке клуб из Нур-Султана ещё три раза огорчил болельщиков «Ак Барса» — заброшенными шайбами отметились Дастин Бойд, Даррен Диц и Батырлан Муратов. В третьем периоде команды не сумели отметиться результативными бросками.



Завтра, 8 августа, «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком», а «Ак Барс» — с «Салаватом Юлаевым».

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