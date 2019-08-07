Зубов: состав участников турнира в Сочи зашкаливает, для нас честь выиграть его

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов поделился мнением о победе в игре с «Авангардом» (3:1) на турнире Sochi Hockey Open.



«Ребята вышли настроенными. Хороший старт, но тяжело нам сегодня пришлось. Соперник умело использовал давление, ошибались больше, чем по всему турниру.

Выиграли турнир. Ребята сделали маленький шажок вперёд, они знают, чего это стоило.



Состав участников турнира зашкаливает, для нас честь выиграть матчи с сильными соперниками. Не секрет, что здесь собраны одни из лучших команд лиги. Победа на турнире даст уверенность, психологически это очень важно.



На данный момент Никита Щитов — капитан. У него небольшое повреждение, пока ничего определённого не могу сказать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.