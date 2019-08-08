Немировски — о матче с «Динамо»: делать выводы рано, у нас не было 10 игроков

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение со счётом 2:3 в матче с «Динамо» на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Не самая лучшая игра у нас сегодня была, но и не самая плохая. Ошибки были и очень важно, что сейчас перед сезоном мы можем эти ошибки видеть и учиться на них. Делать какие-то выводы преждевременно. У нас 8-10 человек не играли сегодня. Важно проверить на этом турнире всех игроков, посмотреть, кто на что способен», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

Бело-голубые вышли вперёд в концовке первого игрового отрезка благодаря голу Владислава Михайлова. Во втором периоде Сергей Гончарук восстановил равновесие, на что московский клуб ответил точными бросками Андре Петерссона в большинстве и Владислава Ефремова в равных составах. На последних секундах встречи хозяева сумели отыграть один гол благодаря Антону Шенфельду, но на большее их не хватило.