Емелин: меня никогда не учили правильно проводить силовой приём

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о специфике применения силовых приёмов



«Проводить силовые приёмы — не самое простое дело. Необходимо выбрать момент, правильно подкатиться к сопернику. Задача ведь не кого-то специально ударить или покалечить, а выиграть борьбу и забрать шайбу у соперника. Это непросто — нужно ещё думать о том, чтобы не заработать удаление.



Самое важное — устоять на ногах. Если ты упадёшь, значит затратишь силы и время, чтобы встать и вернуться в игру. Плюс ты теряешь шайбу из вида, не успеваешь за игровой ситуацией. А когда на ногах, ничего этого не происходит: ты уверен, что выиграл позицию у игрока, с которым только что столкнулся.



Не знаю, честно говоря, можно ли научиться проводить силовые приёмы правильно. У меня это как-то изнутри идёт. Меня никогда не учили, как правильно, а как — нет. Да, тренеры просили играть в силовую борьбу, но это было просто: «Иди и играй жёстче». А как конкретно это сделать — не говорили», — приводит слова Емелина «Спорт Бизнес Online».

Алексей Емелин будет капитаном «Авангарда» в сезоне-2019/20