Видгоф: «Трактор» рассчитывает на Кэлофа, он придаст остроты атакам

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал подписание контракта с нападающим Эндрю Кэлофом.



«Пятую легионерскую позицию в «Тракторе» закрыл канадский нападающий Эндрю Кэлоф. Прошлый сезон КХЛ показал уровень мастерства этого хоккеиста, игровые навыки и умение забивать. В составе «Торпедо» в 65 матчах он набрал 43 очка. Мы рассчитываем на Эндрю, уверены, он придаст остроты атакам нашей команды и поможет «Трактору» добиться поставленных целей», — приводит слова функционера официальный сайт команды.



Кэлоф дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. 28-летний канадский форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, забросив 22 шайбы и отдав 19 голевых передач при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету североамериканца две результативные передачи в семи матчах. До этого Кэлоф на протяжении четырёх лет выступал в шведской лиге.



Нападающий Эндрю Кэлоф пополнил состав «Трактора»