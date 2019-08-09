Порядин: в прошлом году в Казахстане был аэродром, а не площадка

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин прокомментировал выступление команды на Кубке президента Республики Казахстан, который проходит на арене в Нус-Султане.

«Звено с иностранцами? Мы вторую игру вместе играем уже. Вячеслав Геннадьевич Буцаев пока пробует, смотрит разные сочетания. Пока немного тяжеловато, надо все-таки привыкнуть друг к другу. Надо учесть, что ребята здесь первый год и просто нужно где-то разговаривать побольше, дополнительно объяснить что-то. Это такой процесс, надо помочь им пройти его. Через игры товарищеские, через турниры… Помогать, искать и находить свою игру.

Нагрузки идут. Поэтому где-то тяжеловато просто, опять-таки, надо через это тоже играть. Сейчас проходят учебно-тренировочные сборы, где-то там было чуть легче, а где-то – чуть тяжелее. У кого-то из ребят наоборот. Я думаю, это нормально. Дадут нам еще отдохнуть, и в сезон придём в полной боевой готовности.

Игра на канадской площадке? Если честно, в прошлом году тут был аэродром, а не площадка. Так кто-то с трибун назвал её за такие большие размеры. Сейчас площадка стала меньше. На маленькой, конечно, играть быстрее нужно, и места мало, чтобы шайба ходила, но от этого интереснее», — цитирует Порядина официальный сайт нижнекамского клуба.