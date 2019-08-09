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Рейдеборн: в КХЛ все тройки создают моменты — в Швеции хорошо играют 1-2 звена

Рейдеборн: в КХЛ все тройки создают моменты — в Швеции хорошо играют 1-2 звена
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн после победы в матче с «Нефтехимиком» (5:1) объяснил разницу между КХЛ и шведским чемпионатом.

«Снова получилось тяжёлое начало игры из-за ранней пропущенной шайбы, как и в игре с «Барысом». Нужно было отыгрываться, спасать команду, чтобы вернуться в ритм. Здорово, что всё получилось, мы с командой хорошо отработали всё меньшинство. У нас было много голевых моментов сегодня, очень приятно победить.

Видно, что здесь намного больше мастеровитых игроков, которые могут бросить и забить, неожиданно отдать передачу. В Швеции в командах по одному-два звена, которые хорошо играют в атаке, а здесь все тройки создают моменты. Вратарю нужно играть весь матч на максимальном уровне, если не дотягиваешь до него, как в моём первом матче на турнире, забивать будут часто», — цитирует Рейдеборна официальный сайт казанского клуба.

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