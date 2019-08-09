«Сибирь» победила «Пеликанс» в товарищеской игре. Ворота финнов защищал Рямё

«Сибирь» победила «Пеликанс» в товарищеской игре на предсезонном сборе в Финляндии. Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Николая Заварухина.

В составе российского клуба отличились Юкка Пельтола, Сэм Лофквист и Микаэль Руохамаа. Ворота финского клуба защищал Карри Рямё, в межсезонье покинувший «Авангард».

После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча.



Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир памяти Ромазана, где сыграет три матча (с «Металлургом», «Трактором» и «Куньлунь Ред Стар»).