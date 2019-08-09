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«Сибирь» победила «Пеликанс» в товарищеской игре. Ворота финнов защищал Рямё

«Сибирь» победила «Пеликанс» в товарищеской игре. Ворота финнов защищал Рямё
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» победила «Пеликанс» в товарищеской игре на предсезонном сборе в Финляндии. Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Николая Заварухина.

В составе российского клуба отличились Юкка Пельтола, Сэм Лофквист и Микаэль Руохамаа. Ворота финского клуба защищал Карри Рямё, в межсезонье покинувший «Авангард».

Товарищеские матчи (клубы)
09 августа 2019, пятница. 14:00 МСК
Пеликанс
Лахти
2 : 3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Бьёрнинен – 19:00 (5x4), 1:1 – Пельтола – 26:00 (5x5), 1:2 – Лёфквист – 35:00 (5x5), 2:2 – Яакола – 50:00 (5x5), 2:3 – Руохомаа – 62:00 (4x4)

После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча.

Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир памяти Ромазана, где сыграет три матча (с «Металлургом», «Трактором» и «Куньлунь Ред Стар»).

«Сибирь» проведёт предсезонную подготовку в форме из фотографий болельщиков
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