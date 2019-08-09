«Северсталь» представила игровую форму на сезон-2019/20

«Северсталь» в официальном «твиттере» представила форму на сезон-2019/20.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Северстали».

Дизайн формы был создан совместно со студией, сотрудничающей со многими клубами лиги («Ак Барс», «Локомотив», «Амур», «Адмирал», «Динамо» М и др.), а также разработавшей айдентику для Матча звёзд КХЛ 2019 года.

«Северсталь» обладает ярким сочетанием цветов. В КХЛ не так много команд, которые активно используют жёлтый цвет в комплектах формы. Мы пересмотрели баланс клубных цветов и сделали акцент на жёлтом, увеличили его процент в форме.

Для формы студия разработала шрифт номеров. Промышленная маркировка имеет свои характерные черты и часто подразумевает использование трафарета. Знак Юнити в монохромной версии логотипа также обладает прожилками, свойственными трафарету

Эстетика такой типографики придаст команде индустриальный облик и станет ещё одним связующим звеном между клубом и металлургическим комбинатом», — сказал дизайнер формы Михаил Антипин.