Мартемьянов: игра с «Салаватом» — одна из самых упорных в межсезонье

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением о матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Считаю, что это одна их самых упорных контрольных игр, которые мы провели. «Салават Юлаев» прилично выглядел в атаке, нам было очень сложно играть в атакующий хоккей. Инициативой они в первом периоде завладели, хорошо, что мы собрались во втором и показали другой хоккей, как раз тот, который мы, тренеры, хотели бы видеть. Ну а уже в концовке матча борьба характеров вышла на первый план, и мы выдержали. Спасибо парням за то, что до конца верили в себя, верили в победу, и гол забили нужный, и соперников сдержали.
Новички команды приехали на сборы в хорошей форме и сейчас хорошо выглядят. Работящие, скромные ребята, думаю, они очень хорошо впишутся в нашу команду», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.
- 9 августа 2019
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