Умарк: летний хоккей, не стоит принимать результат «Салавата» близко к сердцу

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал поражение со счётом 2:3 в матче Кубка президента Казахстана.



«Вновь немного не хватило для победы, но это летний хоккей, поэтому не стоит принимать результат близко к сердцу. Конечно, нужно стремиться к победе, мы и хотели этого, но не менее важно, как мы при этом играли, даже несмотря на поражение. Мне кажется, мы смотрелись лучше, создали много моментов, просто не нашли верного способа их реализовать. Не забиваю второй матч подряд? Берегу голы для регулярного чемпионата, это гораздо важнее!» — приводит слова Умарка официальный сайт КХЛ.

Ранее« Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» со счётом 5:1, а «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счётом 1:2.