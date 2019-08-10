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17-летний форвард «Салавата» Амиров забил четвёртый гол на предсезонке

17-летний форвард «Салавата» Амиров забил четвёртый гол на предсезонке
Хоккей / КХЛ 0

17-летний нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров отметился голом в первом периоде матча с нижнекамским «Нефтехимиком» на Кубке президента Республики Казахстан. Для юного форварда это уже четвёртый гол в предсезонных матчах.

Напомним, по версии TSN Амиров входит в топ-25 следующего драфта в НХЛ.

«Салават Юлаев» проводит третий матч на товарищеском турнире в Казахстане. Предыдущие две встречи подопечные Николая Цулыгина проиграли, не справившись с «Ак Барсом» (1:2) и «Барысом» (2:3). У «Нефтехимика» на Кубке президента Республики Казахстан уже три поражения: в матчах с «Автомобилистом» (1:5), «Барысом» (3:5) и «Ак Барсом» (1:5).

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17-летний форвард «СЮ» Амиров забил гол, играя в тройке с Умарком и Манниненом
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