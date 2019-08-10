Яковенко — об успехах сборной U18: системный подход начал приносить результаты

Бывший тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора» Андрей Яковенко поделился мнением относительно состава юниорской сборной России, которая впервые за десять лет вышла в финал престижного турнира памяти Ивана Глинки.
«В нынешнем составе целая россыпь молодых, талантливых, перспективных ребят. Поэтому нет ничего удивительного в хорошем выступлении на турнире. Как бы ни сложился финальный матч с канадцами, уже можно считать, что выступление удачное. Системный подход в подготовке сборных команд начинает приносить результаты. Главное, эту работу ещё больше развить, а поколение — сохранить. В апреле у ребят чемпионат мира, и нынешнее выступление внушает оптимизм. Думаю, несколько ребят будут привлечены и перед молодёжным чемпионатом мира. Тем, кто лучше всех себя проявит, представится шанс сыграть на двух чемпионатах мира за один сезон», — сказал Яковенко «Чемпионату».
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