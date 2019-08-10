Картаев: все в «Салавате» сыграли хорошо, не было каких-то провалов
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев поделился впечатлениями от выигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1 Б).
«Тяжёлый матч, играли до первой ошибки. Было много удалений, мы выстояли в меньшинстве. Старались выполнять игровое задание, но команда всё равно пока привыкает к маленькой площадке. Самое главное — выиграли сегодня, пусть и по буллитам, но всё равно приятно, первая победа всё-таки.
Все хорошо сыграли, не было каких-то провалов, грубых ошибок в обороне. Да, много молодых ребят играло, но когда-то тоже надо начинать. На льду бывают какие-то микромоменты, когда подсказываешь молодым, и мне тоже подсказывают, это нормально. На этом игра и строится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
«Салават» обыграл «Нефтехимик», у Амирова — гол и решающий буллит
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