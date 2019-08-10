Петрищев: «Нефтехимик» много проиграл на предсезонке, сегодня они побежали

Защитник «Салавата Юлаева» Руслан Петрищев поделился впечатлениями от победы над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче Кубка президента Республики Казахстан.



«Отличный матч, «Нефтехимик» — хороший соперник. Они много игр проиграли на предсезонке, и было понятно, что в последней встрече на турнире им обязательно нужно было выигрывать. Они побежали, очень активно играли. Мы, в свою очередь, тоже готовились к этому. В первом периоде, конечно, уступали в движении, проигрывали борьбу, но потом внесли корректировки, и всё стало нормально.



В трёх матчах проиграли стартовый период? Не знаю, это, скорее всего, связано с тем, что идёт предсезонка. Некоторые матчи – дневные и тяжело входить в игру без раскатки. Наверное, поэтому так и происходит. Думаю, что в сезоне уже такого не будет. Мы поговорим с ребятами, внесём какие-то изменения, чтобы этого больше не повторялось.



Турнир очень хороший. Все соперники – мастеровитые команды, никто не хочет уступать, даже несмотря на то, что это предсезонка. Подготовка проходит успешно, без травм. Двигаемся дальше, готовимся от игры к игре, прибавляем», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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