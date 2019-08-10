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«Торпедо» разгромило минское «Динамо» и пробилось в финал Кубка губернатора

«Торпедо» разгромило минское «Динамо» и пробилось в финал Кубка губернатора
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» разгромило минское «Динамо» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 6:2. Подопечные Дэвида Немировски одержали первую победу на групповом этапе турнира, однако этого хватило для выхода в финал домашнего соревнования.

В первом периоде хозяева отметились двумя заброшенными шайбами — отличились Джордан Шрёдер и Дамир Жафяров. Усилиями Ильи Литвинова и Андрея Костицына белорусам удалось восстановить равновесие, однако в дальнейшем забивали только нижегородцы. Михаил Варнаков вывел «Торпедо» вперёд, после чего отличились Жафяров, Антон Шенфельд и снова Шрёдер.

Кубок губернатора Нижегородской области
10 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
6 : 2
2:0, 0:1, 4:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Шрёдер (Шенфельд, Варфоломеев) – 06:59 (5x5), 2:0 – Жафяров (Аляев, Хауден) – 16:09 (5x5), 2:1 – Литвинов (Парфеевец, Костицын) – 20:35 (5x5), 2:2 – Костицын (Парфеевец) – 43:49 (5x5), 3:2 – Варнаков – 49:11 (5x5), 4:2 – Жафяров (Шрёдер, Шенфельд) – 53:11 (5x4), 5:2 – Шенфельд (Баранцев) – 54:26 (5x4), 6:2 – Шрёдер – 56:47 (4x5)

В заключительный день турнира в матче за третье место минское «Динамо» сыграет с клубом ВХЛ «Хумо», а в финале встретятся «Торпедо» и московское «Динамо», одержавшее три победы в трёх матчах на групповой стадии.

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