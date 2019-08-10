«Торпедо» разгромило минское «Динамо» и пробилось в финал Кубка губернатора

«Торпедо» разгромило минское «Динамо» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 6:2. Подопечные Дэвида Немировски одержали первую победу на групповом этапе турнира, однако этого хватило для выхода в финал домашнего соревнования.

В первом периоде хозяева отметились двумя заброшенными шайбами — отличились Джордан Шрёдер и Дамир Жафяров. Усилиями Ильи Литвинова и Андрея Костицына белорусам удалось восстановить равновесие, однако в дальнейшем забивали только нижегородцы. Михаил Варнаков вывел «Торпедо» вперёд, после чего отличились Жафяров, Антон Шенфельд и снова Шрёдер.

В заключительный день турнира в матче за третье место минское «Динамо» сыграет с клубом ВХЛ «Хумо», а в финале встретятся «Торпедо» и московское «Динамо», одержавшее три победы в трёх матчах на групповой стадии.