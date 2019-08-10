У Скабелки остались вопросы по качеству игры «Барыса» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2) на Кубке президента Республики Казахстан.
«В сегодняшней игре то, что мы хотели видеть от ребят в плане агрессии, катания, борьбы – увидели. Качество? Есть вопросы. Глупые удаления в конце второго периода привели к первому голу, ну и целый период был у «Автомобилиста» на то, чтобы исправить ситуацию.
Дисциплина, где-то суетливость, но… будем работать. Новички продолжают адаптироваться, процесс идёт, за месяц, который они провели здесь, невозможно это сделать полностью. Но то, как они работают, нам нравится», – цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.
Ранее главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов объяснил, почему матч пропустили ряд основных игроков уральской команды.
- 10 августа 2019
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