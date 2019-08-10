Ртищев — об игре Романова за олимпийскую сборную: бывало и хуже, на самом деле

Нападающий ЦСКА Никита Ртищев поделился впечатлениями от игры в составе олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open и пошутил над одноклубником Александром Романовым.

«Сегодня мы присоединились к команде. Всегда приятно возвращаться в свой коллектив. По поводу выступления на Sochi Hockey Open могу сказать, что хоть сыграл и не во всех матчах, но старался выкладываться в каждом и приносить пользу сборной. Всё, что смог, сделал. Все старались.

Это большая честь выступать за сборную, и мы с большим удовольствием отработали там. Соперники были хорошие, больше всего понравилась игра с ХК «Сочи». Они были лучше всех готовы, и по движению, и по функционалу. Но, несмотря на это, мы им не уступали, хотя у нас был самый молодой состав за всю историю выступлений олимпийской сборной.

Оценить игру Романова? Бывало и хуже, на самом деле. Молодец он. Немного концентрации не хватило. Например, когда он в овертайме гол привёз», — сказал Ртищев.

Романов находился рядом с Ртищевым во время интервью и парировал одноклубнику: «Какой это я гол привёз? Объясни, пожалуйста, и мы обсудим». «Ты на поле находился», — ответил Ртищев. «Блестящий аргумент!», — завершил диалог Романов.

