Грецкий — о 99-м игровом номере: это номер нашёл меня, а не я выбрал его

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:6) и ответил на вопрос об игровом номере. Белорусский форвард играет под 99-м номером.

«Пока мы выполняли тренерское задание и показывали свою игру, ничего не давали сопернику сделать. Как только переставали следовать плану — сразу начались удаления и непонятные моменты у наших ворот. Возможно, концентрации немного не хватает. Команда очень старается и сегодня очень расстроена результатом, потому что можем играть с любым соперником. Моменты есть – хромает реализация. Что касается меня, с каждой игрой чувствую себя увереннее. Первый раз играю на таком уровне. Спасибо партнёрам, что помогают и поддерживают.



Игровой номер? На самом деле это номер нашел меня, а не я его выбрал. За день до первой игры пришёл после тренировки, а на шлеме уже наклеены цифры. Игру Уэйна Гретцки видел только в Интернете. Знаю, что у него славянские корни, но вопросом поиска каких-то родственных связей не задавался», — цитирует Грецкого официальный сайт КХЛ.