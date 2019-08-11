Харламов: хочется, чтобы знаменитая фамилия помогала ещё больше
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал, помогает ли ему в работе знаменитая фамилия.
«Не знаю, помогает, наверное. Но хотелось бы, чтобы еще лучше помогала. Потому что дел, различных ситуаций, из которых стараемся найти какие-то выходы, действительно очень много. Но всё идёт своим чередом. А маршрут — куда двигаться — мы уже определили. И потихоньку следуем к своей цели.
Перекинулась ли на меня любовь страны к отцу? Наверное, ко мне такие эпитеты все-таки вряд ли применимы. Меня, конечно, знают, но, разумеется, не в таких масштабах. Хотя люди — как говорится, и стар, и млад — подходят, разговаривают и отца с теплотой вспоминают. Я уже давно к этому привык», — цитирует Харламова РИА «Новости».
Новым гендиректором «Торпедо» стал сын Валерия Харламова
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