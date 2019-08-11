И. Захарчук — о сборной Кубка губернатора: Разин сказал, чтобы я не обижался

Нападающий «Северстали» Иван Захарчук после поражения в матче с «Трактором» (2:5) рассказал, как воспринял перевод в сборную Кубка губернатора Челябинской области.

«Нам было по силам обыграть «Трактор», равная игра. Но во втором периоде мы провалились, а они использовали свои моменты. В третьем закрывали соперника в зоне и могли если не выиграть, то пару шайб забросить.

Сборная Кубка – это отличная идея. «Куньлунь» не смог приехать, но у всех остальных команд по пять-шесть пятёрок. Поэтому быстро скооперировались и смогли сделать сборную. Главный тренер «Северстали» (Андрей Разин. — Прим. «Чемпионата») подошёл ко мне и сказал, чтобы я не обижался, что знает меня как игрока и хочет проверить других молодых ребят. Впервые потренировались вместе на раскатке – 40 минут и в бой», — цитирует Захарчука официальный сайт КХЛ.