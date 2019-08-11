«Металлург» переиграл сборную Кубка губернатора на турнире в Челябинске

Магнитогорский «Металлург» переиграл сборную Кубка губернатора Челябинской области на предсезонном турнире. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Йозефа Яндача.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте — отличился нападающий «Металлурга» Эрик О'Делл. В начале третьего периода сборная, составленная из игроков «Северстали», «Трактора« и «Магнитки», восстановила равновесие. Автором победной шайбы стал Дмитрий Буйницкий, реализовавший большинство на 51-й минуте матча. Окончательный счёт установил Максим Матушкин, поразив пустые ворота.

«Магнитка» занимает первое место на турнире, имея в активе две победы в двух матчах. Сборная Кубка губернатора потерпела вторую неудачу. Во втором матче игрового дня встретятся «Трактор» и «Северсталь». Начало встречи — в 15:00 мск.