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«Металлург» переиграл сборную Кубка губернатора на турнире в Челябинске

«Металлург» переиграл сборную Кубка губернатора на турнире в Челябинске
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» переиграл сборную Кубка губернатора Челябинской области на предсезонном турнире. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Йозефа Яндача.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте — отличился нападающий «Металлурга» Эрик О'Делл. В начале третьего периода сборная, составленная из игроков «Северстали», «Трактора« и «Магнитки», восстановила равновесие. Автором победной шайбы стал Дмитрий Буйницкий, реализовавший большинство на 51-й минуте матча. Окончательный счёт установил Максим Матушкин, поразив пустые ворота.

Кубок губернатора Челябинской области
11 августа 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 1
0:0, 1:0, 2:1
Сборная Кубка губернатора
1:0 – О'Делл (Верещагин, Буйницкий) – 23:34 (5x5), 1:1 – – 42:49 (5x5), 2:1 – О'Делл (Дронов, Козун) – 50:59 (5x4), 3:1 – Матушкин – 59:18 (en)

«Магнитка» занимает первое место на турнире, имея в активе две победы в двух матчах. Сборная Кубка губернатора потерпела вторую неудачу. Во втором матче игрового дня встретятся «Трактор» и «Северсталь». Начало встречи — в 15:00 мск.

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