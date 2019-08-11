Буйницкий: «Металлург» — это новый этап в карьере. Топ-клуб с большими амбициями

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий прокомментировал победу в матче со сборной Кубка губернатора Челябинской области (3:1).

«Тренеры после игры ничего особо не говорили. Выиграли и хорошо, наверно, хотелось бы побольше голов забить. Готовимся дальше. Игра в первом звене? Здорово, что играл, здорово, что доверяют. Успели ли восстановиться? Нормально, все в одинаковых условиях.

Почему в межсезонье выбрал «Металлург»? Это новый этап в карьере, Магнитка – топ-клуб с большими амбициями», — передаёт слова Буйницкого корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «зубров» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. Среднее игровое время форварда составляло 12 с половиной минут за игру. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приёма и девять заблокированных бросков.