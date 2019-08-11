Буйницкий: «Металлург» — это новый этап в карьере. Топ-клуб с большими амбициями

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий прокомментировал победу в матче со сборной Кубка губернатора Челябинской области (3:1).
«Тренеры после игры ничего особо не говорили. Выиграли и хорошо, наверно, хотелось бы побольше голов забить. Готовимся дальше. Игра в первом звене? Здорово, что играл, здорово, что доверяют. Успели ли восстановиться? Нормально, все в одинаковых условиях.
Почему в межсезонье выбрал «Металлург»? Это новый этап в карьере, Магнитка – топ-клуб с большими амбициями», — передаёт слова Буйницкого корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
В прошедшем сезоне нападающий сыграл за «зубров» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 13 (10+3) очками при показателе полезности «0» и 39 минутах штрафа. Среднее игровое время форварда составляло 12 с половиной минут за игру. В активе Буйницкого также два победных гола, 23 силовых приёма и девять заблокированных бросков.
- 11 августа 2019
-
15:26
-
15:24
-
14:36
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:34
-
13:17
-
13:12
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:16
-
10:56
-
10:32
-
10:15
-
09:52
-
09:30
-
09:11
-
08:41
-
08:19
-
08:03
-
07:42
-
02:55
- 10 августа 2019
-
23:45
-
23:20
-
23:12
-
22:51
-
22:30
-
22:04
-
21:35
-
21:24
-
21:00