Азеведу: «Ак Барсу» вряд ли стоит сильно переживать из-за результата турнира

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведу после матча с «Автомобилистом» (3:4 Б) поделился мнением об итогах Кубка президента Республики Казахстан. Команда Дмитрия Квартальнова одержала две победы и потерпела два поражения.

«Я считаю, что по ходу турнира мы становились лучше как команда. Стартовали плохо, сыграли первый матч явно не так, как хотелось. А сегодня работали очень хорошо, подправить нужно только маленькие детали, вряд ли стоит сильно переживать из-за итогового результата, играли мы неплохо.

По-моему, турнир получился отличный, полезным для команды. Мы прибавляли с каждым матчем, надеюсь, сможем сохранить такой темп и в сезоне. Сегодняшний матч? Игра была быстрой, равной, многое зависело от спецбригад, оба команды имели шансы для победы», — цитирует Азеведу официальный сайт казанского клуба.